Dorival comanda primeiro treino, e Corinthians inicia preparação para duelo contra o Novorizontino

Nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou sua preparação para o duelo desta quarta-feira, contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Jorjão. A novidade foi a presença do técnico Dorival Júnior, que foi anunciado hoje e já comandou seu primeiro treino à frente do elenco corinthiano.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na goleada por 4 a 0 sofrida contra o Flamengo realizaram atividade regenerativa, enquanto os demais jogadores trabalharam com exercícios de posse de bola e trabalho tático de enfrentamento.

Acertado com o Timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. Nesta segunda, o treinador assinou contrato com o clube até o fim de 2026. Além de marcar a estreia do treinador sob o comando do Alvinegro, também será o primeiro compromisso do Timão nesta edição da Copa do Brasil.

Chegada de Dorival Júnior para comandar o primeiro treino no Coringão! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/Jl7rJjbOkk ? Corinthians (@Corinthians) April 28, 2025

Dorival, que chega para assumir o cargo antes ocupado pelo argentino Ramón Díaz, voltou a ser a prioridade do Corinthians após a negativa de Tite, que encerrou as tratativas com o Corinthians para cuidar de sua saúde mental. Após três dias intensos de negociações, as partes chegaram a um acordo para o acerto de Dorival, que sempre se mostrou aberto a treinar o clube do Parque São Jorge.

O treinador comandou a Seleção de janeiro de 2024 até março deste ano, quando não resistiu ao desempenho aquém das expectativas da equipe dentro de campo. Ao todo, foram 16 jogos disputados, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Antes da Seleção, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.