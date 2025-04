Dorival chega ao Corinthians sem principais craques e com problemas antigos na defesa

Dorival Júnior será apresentado pelo Corinthians nesta semana, após a goleada sofrida pela equipe, por 4 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O jogo evidenciou desafios que o novo técnico terá pela frente, além de criar mais um desfalque.

Memphis Depay sentiu dores na coxa ainda com 39 minutos do primeiro tempo. O Flamengo já vencia por 2 a 0. Ainda não se sabe se houve lesão. O Corinthians, contudo, já não tem Rodrigo Garro, em tratamento de uma tendionapatia patelar no joelho direito, desde o fim do Paulistão. A previsão é de que o argentino esteja disponível no fim de maio.

Desde que ficou sem o camisa 8, o Corinthians já teve diferentes formações. O paraguaio Ángel Romero é quem vem sendo o titular junto de Memphis e Yuri Alberto.

Entretanto, a questão mais preocupante para Dorival será algo que já incomoda o Corinthians desde o começo do ano: a defesa. Em 29 jogos no ano, a equipe sofreu 33 gols.

O Flamengo marcou três vezes explorando os espaços entre a linha defensiva corintiana e o meio de campo. A primeira com Everton infiltrando à frente de Matheuzinho. Depois, com Arrascaeta tendo liberdade em frente aos zagueiros. Por fim, Pedro recebeu um passe errado de Hugo na saída de bola.

A indefinição de uma dupla de zagueiros titulares dificulta, mas a questão tática precisa melhorar. Interino na goleada sofrida diante do Flamengo, o técnico Orlando Ribeiro revelou que conversou com Dorival Júnior, lamentou o placar, mas demonstrou otimismo com o grupo corintiano.

"Conheço o professor Dorival há um bom tempo. Gostaríamos de ter entregado (o time) de uma maneira melhor. Infelizmente foi assim. Só pedimos desculpas ao torcedor. Sabemos o quanto é ruim voltarem para casa ou estarem em casa e apresentarmos essa derrota. O Corinthians é muito grande. Temos que seguir agora com o professor Dorival, e tenho certeza que vão se recuperar o mais rápido possível", comentou.

Dorival Júnior será anunciado pelo Corinthians nesta segunda-feira, deve começar a trabalhar no dia seguinte e fazer sua estreia na quarta-feira, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, às 21h30, em Novo Horizonte (SP).