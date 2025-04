Dileo destaca orgulho após segunda final seguida da Superliga pelo Vôlei Renata

Sob o comando do treinador argentino Horacio Dileo, o Vôlei Renata disputa a decisão da Superliga pela segunda temporada consecutiva. A final será contra o Sada/Cruzeiro, no próximo domingo, no Ginásio do Ibirapuera. Satisfeito, o treinador estrangeiro falou sobre o feito no comando da equipe de Campinas.

"Eu me sinto muito orgulhoso. Dá para comparar com o ano passado a alegria, a satisfação, o orgulho e a gratidão por cada atleta que colocou seu suor e trabalho. É uma final diferente. Essa equipe carrega um peso de ter jogado a da temporada passada. Fomos um time muito regular e isso nos permitiu chegar onde estamos hoje", declarou.

Atual vice-campeão da Superliga, o Vôlei Renata teve uma atuação sólida durante toda temporada, com o título paulista e o terceiro lugar da Copa Brasil. Na atual edição da Superliga, os campineiros fizeram a melhor campanha da história do projeto, alcançando a marca de 18 vitórias em 22 jogos. Nas quartas de final, de virada, a equipe eliminou o Joinville ao vencer por 3 a 2.

"A postura do time durante os playoffs foi sempre de muita convicção, agressividade e calma para passar os momentos difíceis. É um time maduro dentro da quadra, que entende e sabe o que quer. Um diferencial muito grande que tivemos em Suzano foi que os jogadores que estavam na reserva estavam quase pulando dentro da quadra, jogando junto", afirmou Dileo.

Após receber um dia de descanso pela classificação, o elenco comandado pelo treinador argentino inicia sua preparação para a final da Superliga nesta terça-feira. O confronto decisivo com o Cruzeiro está previsto para as 10 horas (de Brasília) deste domingo, no Ginásio do Ibirapuera.

"O aspecto central a ser trabalhado vai ser a ansiedade, mas é um time muito inteligente. Vamos recorrer cada dia trabalhando com a mesma fé e alegria que estamos desde o primeiro e continuar o caminho. Começamos 44 semanas atrás um caminho que sabíamos que não seria fácil e, agora, estamos no último estágio", encerrou Dileo.