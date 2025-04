Dana White ignora Conor McGregor e mantém veto a eventos do UFC em estádio

Mesmo com a pressão de seu maior astro, o presidente do UFC, Dana White, segue irredutível: nada de realizar eventos em estádios. A declaração foi dada mesmo após sua presença no WrestleMania 41, que reuniu mais de 60 mil pessoas no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA). O dirigente admitiu que o espetáculo foi grandioso, mas reafirmou sua preferência por arenas menores, mais compactas e com atmosfera mais intensa.

A posição de Dana, no entanto, contraria a exigência pública de Conor McGregor. O irlandês declarou que só retornará ao octógono se for para lutar em um estádio, fazendo referência direta à atmosfera vivida no WrestleMania e reforçando sua demanda com uma foto do evento publicada nas redes sociais.

"Não, nada vai me fazer mudar de ideia sobre eventos em estádio. Quero dizer, vocês estavam aqui hoje à noite. Kansas City é uma cidade incrível. As pessoas aqui são ótimas, eu realmente gosto desse lugar, e a energia ali dentro foi incrível a noite toda. Essa é a energia que você sente - não que não houvesse energia na WrestleMania. Tinha o quê, 63 mil pessoas lá? Você vai ter um pouco de energia assim. Mas eu não sou fã de estádios. Eu gosto de arenas", disse o mandatário do Ultimate durante a coletiva pós-luta do UFC Kansas City.

A postura de 'Notorious' coloca o UFC em um impasse. O ex-campeão dos pesos-pena (66 kg) e dos pesos-leves (70 kg) ainda tem contrato ativo e continua sendo um dos maiores atrativos comerciais da organização. Mesmo assim, Dana White não dá sinais de que irá abrir mão de sua visão sobre o formato dos eventos - ao menos por enquanto.

Outros interessados

Outro nome que defende eventos em grandes palcos é o ex-campeão peso-pena Ilia Topuria, que sonha em se apresentar no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid. Fã declarado do clube espanhol, o georgiano já manifestou mais de uma vez o desejo de lutar no local. Ainda assim, a direção do UFC mantém sua linha, reforçando que o modelo atual continuará sendo a prioridade - mesmo que isso dificulte o retorno de algumas de suas maiores estrelas.

