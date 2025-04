Cuiabá anuncia saída do atacante André Luís após suspensão por indisciplina

Nesta segunda-feira, o Cuiabá anunciou a saída do atacante André Luís, após ter sido suspenso por atos de indisciplina. A decisão foi tomada em comum acordo.

André Luís estava afastado desde a partida contra o Atlético-GO, realizada na última terça-feira. O motivo, porém, não foi informado pelo clube. A atuação mais recente foi contra o Avaí, no dia 10 de abril, quando entrou no lugar de Lucas Cardoso, aos 17 minutos do segundo tempo.

O atleta estava no Cuiabá há três temporadas. Ao longo do período, disputou 96 jogos e anotou dez gols. Já nesta temporada, foram oito partidas, com um tento marcado.

O Cuiabá é atualmente o segundo colocado da Série B, com os mesmos 11 pontos do líder Avaí. O saldo de gols é o que separa as duas equipes.

Confira a nota do Cuiabá na íntegra:

O Cuiabá informa, nesta segunda (28), a saída do atacante André Luís em comum acordo.

O clube agradece ao atleta pelo empenho e profissionalismo demonstrado com a camisa do Dourado e lhe deseja sorte no prosseguimento da carreira. Foram 96 jogos e 10 gols marcados.