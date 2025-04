Corinthians repudia atraso na chegada dos torcedores ao Maracanã e pede respeito aos visitantes

O Corinthians divulgou, na manhã desta segunda-feira, uma nota de repúdio por conta do atraso na chegada e liberação da torcida organizada ao Maracanã para acompanhar o duelo contra o Flamengo, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Corinthians exige respeito aos seus torcedores em qualquer praça esportiva onde atue, da mesma forma como exige que as autoridades nas redondezas da Neo Química Arena respeitem as torcidas visitantes", escreveu o clube.

Segundo o Timão, todas as exigências e horários acordados com os órgãos responsáveis pela logística e segurança da partida foram cumpridos. Mesmo assim, os ônibus só conseguiram chegar até o Maracanã na reta final da primeira etapa e os torcedores só puderam acessar o setor destinado aos visitantes no intervalo do jogo.

"O Clube está em contato com as autoridades competentes para formalizar o ocorrido e cobrar providências, a fim de assegurar que situações como essa não se repitam", completou o Corinthians em nota.

Dentro de campo, o Timão foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0, com gols de Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (dois). Com o resultado, o Rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Enquanto o Corinthians é o 12º colocado, com sete pontos somados.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Novorizontino, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Confira a nota do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia e lamenta o atraso na liberação da Fiel Torcida, que se dirigia ao Estádio do Maracanã para acompanhar a partida contra o Flamengo, realizada no último domingo (27).

Mesmo cumprindo todas as exigências e os horários previamente acordados com os órgãos responsáveis pela logística e segurança, os ônibus que transportavam os torcedores corinthianos só conseguiram acessar o estádio no final do primeiro tempo da partida, impedindo que pudessem apoiar a equipe desde o início.

O Corinthians exige respeito aos seus torcedores em qualquer praça esportiva onde atue, da mesma forma como exige que as autoridades nas redondezas da Neo Química Arena respeitem as torcidas visitantes. O Clube está em contato com as autoridades competentes para formalizar o ocorrido e cobrar providências, a fim de assegurar que situações como essa não se repitam".