Corinthians perde e série contra o Ceisc/União Corinthians fica empatada nas oitavas do NBB

O Corinthians viu o Ceisc/União Corinthians, da cidade de Santa Cruz do Sul, vencer no Ginásio Poliesportivo Arnão e empatar a série das oitavas de final do NBB. Nesta segunda-feira, o Timão foi derrotado por 93 a 71. Agora, a série está igualada em 1 a 1 e o time paulista precisa reagir para seguir na briga pelo título.

O próximo encontro entre Corinthians e Ceisc/União Corinthians será na quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), novamente no Arnão. O quarto jogo será no dia 3 de maio, no Ginásio Wlamir Marques, e o quinto confronto, se necessário, está marcado para o dia 6 de maio, no Arnão.

Os mandantes começaram bem e abriram a vantagem de 25 a 22 no primeiro período. No segundo, o Corinthians não conseguiu melhorar o aproveitamento em seus arremessos e viu o adversário ampliar o marcador para 52 a 41.

O jogo seguiu favorável para o União Corinthians, que estendeu a vantagem no terceiro período para 22 pontos. O último, por fim, o Corinthians evitou que a derrota fosse mais elástica e empatou em 20 a 20. Assim, o jogo terminou 93 a 71.

Veja os resultados de outros jogos desta segunda-feira pelas oitavas do NBB:

Brasília 54 x 69 São Paulo

Vasco 78 x 81 São José