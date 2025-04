Corinthians oficializa a contratação de Dorival Júnior até o final de 2026

Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Nesta segunda-feira, o Timão oficializou a contratação do ex-treinador da Seleção Brasileira. O comandante firmou vínculo com a equipe paulista até o final de 2026.

O técnico chega para substituir Ramón Díaz, demitido do Corinthians no último dia 17 de abril após uma sequência de três jogos sem vencer.

Dorival Júnior voltou a ser a prioridade do Corinthians após a negativa de Tite, que encerrou as tratativas com o Timão para cuidar de sua saúde mental. Após três dias intensos de negociações, as partes chegaram a um acordo para o acerto de Dorival, que sempre se mostrou aberto a treinar o clube do Parque São Jorge.

O treinador chega ao Timão após passagem pelo Brasil. Dorival comandou a Seleção de janeiro de 2024 até março deste ano. O treinador não resistiu ao desempenho aquém das expectativas da equipe dentro de campo. Ao todo, foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Antes da Seleção, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

O treinador pode estrear no comando técnico do Corinthians nesta quarta-feira, contra o Novorizontino, caso tenha seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até às 19h (de Brasília) desta terça. Caso contrário, o interino Orlando Ribeiro deve estar à beira do gramado.