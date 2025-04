Corinthians divulga informações da venda de ingressos para jogo contra o Internacional pelo Brasileirão

O Corinthians divulgou, nesta segunda-feira, informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo sábado, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

A comercialização dos bilhetes começa nesta segunda-feira, às 15h, para para não pagantes e PCDs. A venda segue exclusiva aos sócios até às 15h da próxima quinta-feira, quando fica disponível para o público-geral.

Todos os ingressos podem ser adquiridos através do site https://www.fieltorcedor.com.br.

Antes do compromisso, o Timão tem mais um duelo pela frente. Nesta quarta, a equipe do estreante Dorival Júnior visita o Novorizontino, no Jorjão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Confira a ordem de abertura das vendas para o jogo entre Corinthians e Internacional

Não Pagantes e PCDs : 28/04 (segunda-feira), às 15h;



Proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor: 29/04 (terça-feira), às 11h;



Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos: 29/04 (terça-feira), às 13h;



Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos: 29/04 (terça-feira), às 15h;



Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos: 29/04 (terça-feira), às 17h;



Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos: 29/04 (terça-feira), às 19h;



Demais membros do Fiel Torcedor: 30/04 (quarta-feira), às 11h;



Público geral: 01/05 (quinta-feira), às 15h.

VALORES DE FACE DOS INGRESSOS POR SETOR

NORTE - R$ 75,00

SUL - R$ 220,00

LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 110,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 110,00

LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 130,00

LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 180,00

OESTE SUPERIOR - R$198,00

OESTE INFERIOR CORNER - R$ 260,00

OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 280,00