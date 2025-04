Corinthians: Conselho reprova contas do 1º ano da gestão Augusto Melo

Do UOL, em São Paulo

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians reprovou por maioria as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo, na noite de hoje.

O que aconteceu

Em reunião realizada no Parque São Jorge, os conselheiros do clube votaram pela reprovação das contas de 2024. O CD precisava de maioria simples dos 301 membros do órgão do clube para definir o resultado. Nem todos compareceram ao escrutínio.

A votação terminou 130 a 73 pela reprovação. Outros 6 se abstiveram do voto e os demais não compareceram.

Antes do pleito, o Conselho Fiscal e o Conselho de Orientação (Cori) recomendaram a reprovação do balanço. Os órgãos são responsáveis por fiscalizar o clube e "mastigar" as informações para os conselheiros.

No relatório da pré-votação, o Cori apontou o aumento do passivo total do Corinthians em R$ 829 milhões em comparação a 2023. O texto indica que o valor é de endividamento.

As demonstrações da diretoria apresentam um crescimento da dívida na casa dos R$ 590 milhões no último ano. Além disso, o clube destaca o faturamento recorde, de R$ 1,1 bilhão.

Com a reprovação, um novo pedido de impeachment poderá ser apresentado contra Melo. O Cori também pediu a responsabilização do presidente por "gestão temerária".

Entendemos que é obrigação deste órgão fiscalizar, bem como neste ato a reprovação preserva a instituição junto aos órgãos de controle como por exemplo Profut, demonstrando a efetividade na atuação dos órgãos fiscalizadores internos do clube e funcionamento junto à instituição, bem como a indicação de Gestão Temerária.

Trecho do ofício do Cori

Diretor cultural 'assume' apresentação de finanças

Pedro Silveira pediu demissão na última sexta-feira do cargo de diretor financeiro. O ex-dirigente deixou o clube por questões de saúde.

Sem um substituto oficial, o UOL apurou que Augusto Melo autorizou Raul Corrêa a falar em nome da gestão durante a reunião. Raul é o atual diretor cultural do Timão, mas assumiu papel importante no fechamento das contas nas últimas semanas.

Além dele, Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf em Parque São Jorge, também foi um dos responsáveis por apresentar os números.

Uma das explicações dadas foi a origem das contingências de R$ 191 milhões, atribuídas às gestões anteriores.