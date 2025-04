Com Brusque invicto há oito jogos, Biel projeta duelo com Athletico-PR na Copa do Brasil

Somando Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série C, o Brusque está invicto há oito jogos. A última derrota da equipe foi no dia 12 de fevereiro, para o Santa Catarina, por 1 a 0.

O meia Biel participou de sete partidas da sequência invicta e marcou o gol da vitória por 1 a 0 contra o Guarani.

"A cada jogo sem derrota, vejo um aumento de confiança na nossa equipe. Estamos sabendo o momento de decidir os jogos, algo que é fundamental nas competições equilibradas que disputamos", declarou o camisa 7.

No total, Biel atuou em 16 das 17 partidas do Brusque na temporada. Segundo o jogador, o posicionamento em campo no esquema do técnico Filipe Gouveia tem sido determinante para a sequência de jogos.

"Tenho atuado na posição que fico confortável, jogando mais de frente para o jogo, pegando mais na bola e dando ritmo ao time. Acredito muito em plantar e colher. Em toda minha carreira, independente se estou jogando ou não, treino forte, pois acredito que é com repetição que você evolui", afirmou o meia de 23 anos.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, Biel enfrentará o Athletico-PR na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), na Arena Joinville, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"Cheguei no Coritiba com nove anos e saí com 22 anos. Sou grato por tudo que vivi lá e, nesta trajetória, tive vários embates contra o Athletico Paranaense. Hoje estou no Brusque. Sabemos da qualidade do adversário, mas mostramos nos últimos jogos que podemos passar de fase na Copa do Brasil", finalizou.