César Sampaio comenta má fase de Guilherme, mas diz: "Temos que abraçar o atleta"

Guilherme deixou o campo bastante vaiado neste domingo, na derrota do Santos por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ao ser substituído no segundo tempo. Passada a partida, o técnico interino Cesár Sampaio comentou a fase do atacante.

"Esse momento do Guilherme... não somos robôs, não conseguimos nos programar para nunca falhar, para estarmos sempre no nosso melhor. Concordo contigo, o Guilherme já contribuiu mais com a gente, mas é nesse momento que temos que abraçar o atleta e entender o porquê de isso estar acontecendo", afirmou César Sampaio.

Guilherme foi a grande referência técnica do Santos na temporada passada, na Série B, e em 2025 figurava como o grande parceiro de Neymar. Mas, passados os primeiros meses do ano, a realidade do atacante é outra, passando a ter de lidar com críticas, vaias e impaciência.

"O que nos trouxe até aqui é mais do que a gente vem fazendo. A importância desse símbolo no mundo faz com que a gente tenha que refletir e procurar produzir mais. Essa é a reflexão que eu faço. Amanhã já vamos estar em campo para que a gente possa corrigir esses erros", prosseguiu.

Apesar da má fase de Guilherme, César Sampaio fez questão de ressaltar que todos os jogadores que fazem parte do elenco do Santos tem mostrado comprometimento no dia a dia de trabalho no CT Rei Pelé para reverter a atual situação.

"De coração mesmo, tenho entregado meu melhor dentro daquilo que posso e tenho visto que os atletas também estão entregando. Nós podemos melhorar, contribuir de uma maneira melhor do que a gente tem feito até aqui, porque o que temos feito não é suficiente. Não foi para isso que fomos contratados", concluiu.