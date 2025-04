CBF avança e quer anunciar Ancelotti em maio; Hernan revela bastidores

A CBF avançou na conversa com Carlo Ancelotti e trabalha para anunciar o italiano como novo técnico da seleção brasileira até o fim de maio, revelou André Hernan no De Primeira.

Há uma conversa muito planificada e a CBF nunca esteve tão empolgada como agora para ter o Ancelotti. O que ainda está se decidindo é se o Ancelotti vai ter um contrato longo ou curto. A princípio, o que deve acontecer é um contrato curto. Por exemplo, até o final da Copa do Mundo.

A CBF quer o Ancelotti para a próxima data FIFA, já com ele no banco de reservas e participando ativamente dessa convocação. O tempo é curto? É verdade, e essa semana vai ser fundamental. O que me dizem os otimistas dessa negociação? Pode fechar esse negócio entre 28 e 30 de maio.

André Hernan

Ancelotti já avisou aos jogadores que deve deixar o Real Madrid no fim da temporada. O italiano tem compromisso pelo clube até o dia 25 de maio, quando termina o Campeonato Espanhol.

Os próximos jogos da seleção são nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa. A rodada marcará a contagem regressiva de um ano para o Mundial.

