Camisa reserva do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 será vermelha, diz site especializado

Uma grande mudança nas cores das camisas da Seleção Brasileira pode estar perto de acontecer. De acordo com o site "Footy Headlines", especializado em camisas de futebol, a Nike quer inovar para a Copa do Mundo de 2026, produzindo o segundo uniforme do Brasil na cor vermelha, até então nunca usado no manto brasileiro.

Ainda conforme dito pelo veículo, a camisa, com previsão para ser lançada em março de 2026, teria uma parceria com a marca Jordan, uma famosa linha de produção da própria Nike.

????? ????????: Brazil 2026 World Cup Away Kit to Be Red + Jordan Logo: https://t.co/ZzYSsyR0Lg ? Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 28, 2025

A notícia de que a cor da segunda camisa da Seleção Brasileira não teria mais o tradicional azul causou grande rebuliço nas redes sociais. O uniforme reserva só teve duas cores até os dias atuais, sendo na maioria das vezes azul ou, em algumas ocasiões especiais, branco.

Segundo a Footy Headlines, o tom exato do vermelho e o design do uniforme ainda são desconhecidos, mas as primeiras indicações sugerem "uma base vermelha moderna e vibrante". Será a primeira vez na história que o Brasil usará uma cor diferente de sua bandeira na camisa dos atletas.