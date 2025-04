Brasil de camisa vermelha? Não seria a primeira vez da seleção com essa cor

A camisa reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 pode ser vermelha, segundo informações do Footy Headlines, site especializado em uniformes de futebol. Por mais curioso que seja, não seria a primeira vez que o Brasil entraria em campo vestindo essa cor.

O que aconteceu

O Brasil já usou a cor vermelha no Sul-Americano de 1917, no Uruguai. Isso aconteceu em dois jogos da competição, contra Argentina e Chile. Contra os hermanos, a seleção brasileira foi derrotada, por 4 a 2. Já contra os chilenos, venceu de goleada: 5 a 0. O campeão da competição foi o time anfitrião.

Camisa vermelha usada pela seleção brasileira no Sul-Americano de 1917 Imagem: Reprodução/Museu da Seleção Brasileira

Na ocasião, a seleção ainda não usava o tradicional amarelo, e sim o branco. Só que, após o sorteio definir os confrontos, o Brasil precisou improvisar na cor do uniforme, uma vez que tanto Argentina como Chile também utilizavam a camisa branca.

O problema é que só existia uma loja de material esportivo em Montevidéu e, em seu estoque, só havia camisas vermelhas. Os dirigentes da CBD não tiveram outra alternativa: compraram as camisas e o Brasil jogou de vermelho Livro Seleção Brasileira 1914-2006, de Antonio Carlos Napoleão e Roberto Assaf

O Brasil voltou a usar vermelho no Sul-Americano de 1937, disputado em Buenos Aires. Como o Peru, seu adversário, só tinha roupa branca, a seleção brasileira recorreu ao uniforme do Independiente, time da Argentina, para jogar a partida do dia 27 de dezembro de 1936. E deu Brasil: 3 a 2.

Dias depois, mais um capítulo curioso na história do uniforme da seleção brasileira. Desta vez, em jogo contra o Chile em 3 de janeiro de 1937, foi a vez de o Brasil vestir a camisa do Boca Juniors, já que, novamente, as duas equipes só tinham roupa branca para entrar em campo. O uniforme, assim como o do Independiente, também deu sorte: vitória por 6 a 4. O campeão do torneio foi a Argentina.

Brasil deixa azul de lado

A CBF já aprovou junto à Nike o modelo do uniforme da seleção para 2026, e a camisa azul, tradicional uniforme 2, saiu de linha para o ano da Copa do Mundo.

O lançamento é uma tática comercial da Nike e da CBF, que apostam em um produto voltado para a geração mais nova. Internamente, a CBF sabe que pode gerar algum tipo de estranheza. Mas, segundo apurou o UOL, a entidade topou arriscar.

Ainda de acordo com o Footy Headlines, a camisa da equipe nacional, tradicionalmente azul, conterá o selo da Jordan, e não da Nike. O uniforme vermelho estaria disponível em março de 2026, ano do mundial sediado nos Estados Unidos, México e Canadá.