Botafogo-SP e Goiás fecham a quinta rodada da Série B para evitar uma crise

Para se aproximar do G4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro após dois tropeços consecutivos, o Goiás volta a campo nesta segunda-feira, quando a partir das 19h30 encara o Botafogo-SP na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pelo fechamento da quinta rodada da competição nacional.

Enquanto o time goiano vem de duas vitórias, um empate e uma derrota, com sete pontos e ocupa uma posição intermediária na tabela, os paulistas, que ainda não venceram, possuem apenas dois pontos e buscam dar a volta por cima em seus domínios para deixar a zona de rebaixamento.

Além da situação ruim na Série B, o Goiás vem da perda do título da Copa Verde para o Paysandu, no meio da semana. Após sofrer o empate por 1 a 1 no último minuto, ainda perdeu a disputa de pênaltis por 5 a 4, ficando vice-campeão diante de sua torcida.

O time paulista quer vencer para evitar uma crise. O time não vence há 70 dias, porque seu último triunfo aconteceu diante do Red Bull Bragantino, ainda pelo Paulistão, no dia 11 de fevereiro. O técnico Márcio Zanardi sinalizou que pode promover várias mudanças no time.