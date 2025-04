Bolasie provoca Vasco nas redes sociais após vitória do Cruzeiro no Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Yannick Bolasie publicou em suas redes sociais um vídeo celebrando a vitória, parabenizando Christian pelo gol e provocando o rival carioca.

"Ontem, três pontos! Parabéns ao Christian, primeiro gol. Você sabe que eu gosto de voltar para casa contra o Vasco com três pontos? Let's bora!", disse o atacante.

Contra o Vasco, Bolasie entrou em campo apenas no último minuto do jogo, no lugar de Kaio Jorge. O atacante congolês ainda não marcou no Brasileirão. Os três gols que anotou pelo Cruzeiro foram no Campeonato Mineiro.

Bolasie assinou com o clube mineiro para esta temporada. O atacante de 35 anos estava no Criciúma, onde brilhou nas duas vezes em que encarou Vasco, com três gols e duas assistências. Ele é nascido na França e possui nacionalidade inglesa e congolesa, com passagens pela Premier League no Everton, Aston Villa e Crystal Palace.

A Raposa venceu a terceira partida de sua campanha no Campeonato Brasileiro, somando dez pontos e chegando à quarta colocação. Na próxima rodada, o duelo será contra o Flamengo, no Mineirão, no domingo, às 18h30 (de Brasília).