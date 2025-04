Arteta mostra confiança em vantagem do Arsenal no 1º jogo com o PSG: 'Convicto que venceremos'

Luis Enrique entusiasmado de um lado, Mikel Arteta bastante empolgado do outro. Assim como o comandante do Paris Saint-Germain, o treinador do Arsenal também surpreendeu em sua coletiva pré-jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões mostrando enorme ambição a crença em triunfo no Emirates, nesta terça-feira.

Normalmente antes de jogos de mata-mata da principal competição de clubes do planeta, os treinadores adotam cautela e medem as palavras para falar. Neste segunda-feira, ambos exibiram enorme confiança na busca pela vaga na decisão.

"Geramos a crença de que podemos vencer, mais uma vez, após superar o melhor adversário que se pode enfrentar na competição (ganhou as duas do Real Madrid nas quartas, por 3 0 e 2 a 1). E isso gerou, eu acho, entusiasmo e possibilidades que provavelmente ninguém esperava, o que é muito bom", comemorou Arteta.

"O PSG é um bom time, mas também temos bons jogadores e acredito que será uma disputa acirrada. Mas estamos convencidos que amanhã vamos dominar e vencer a partida", disse o comandante, apostando na força da torcida em Londres. "O mais importante é a convicção dos meus jogadores de que conseguiremos vencer o jogo."

Na visão de Arteta, a força das arquibancadas será um diferencial importante. "Precisamos ainda mais da torcida do que no jogo contra o Real Madrid! Queremos mais", pediu. E até exagerou. "Pessoal, tragam suas chuteiras, seus shorts, camisetas, vamos jogar todas as bolas juntos. Querem fazer algo especial? As arquibancadas têm de ser algo que nunca vimos", clamou.

Na visão do treinador, o apoio fez a diferença nos 3 a 0 da ida com o Real Madrid, garantindo uma tranquilidade para a volta. Ele espera que a fórmula de sucesso se repita. Os times já se enfrentaram na fase de grupos e o Arsenal fez 2 a o no PSG.

"Superamos vários obstáculos para chegarmos às semifinais. Isso demonstra nossa ambição, nosso estado de espírito. É uma linda história que estamos escrevendo e temos um grande apetite. Queremos validar nossa classificação e estamos aqui para alegrar a torcida e para fazer história."