Arrascaeta é artilheiro e líder de assistências do Brasileirão

Com gol e assistência de Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 no último domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória contra o Timão, o meia uruguaio se tornou artilheiro e líder de assistências da competição.

Peça fundamental no esquema de Filipe Luís, Arrascaeta marcou cinco vezes e distribuiu três assistências neste início do Brasileirão.

Além de ser artilheiro, líder de assistências e quem mais participou de gols no torneio, o meia conta com uma grande eficácia. Ele criou quatro grandes chances e precisa de apenas duas finalizações para balançar as redes, segundo dados do Sofascore.

Arrascaeta entre todos os jogadores do @Brasileirao 2025: 1º em gols (5) 1º em assistências (3) 1º em participações em gols (8) 1º em Nota Sofascore (8.68) Absurdo! ??? pic.twitter.com/1gLHCYSebE ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 28, 2025

Lesionado na última Data Fifa, Arrascaeta voltou ao time titular na segunda rodada do Brasileirão, quando o Flamengo bateu o Vitória. Uma rodada depois, o atacante Pedro também retornou à equipe carioca, após seis meses fora. Combinados, os dois atletas são responsáveis por nove dos 15 gols que o Rubro-Negro marcou no torneio.

Em alta na temporada, o Flamengo se prepara para estrear na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), o time enfrenta o Botafogo-PB, no Castelão, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase.