Após seis rodadas, São Paulo é o time mais indisciplinado do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2025 já completou seis rodadas e, até aqui, o São Paulo é a equipe que mais recebeu cartões. No total, três jogadores do Tricolor já receberam três cartões amarelos e quatro atletas já receberam a punição duas vezes. O único vermelho fica por conta de Calleri, que foi expulso diante do Atlético-MG.

Somando todos os jogadores, o São Paulo já recebeu 24 cartões amarelos e um vermelho no Brasileirão, liderando, com certa distância, o ranking. O top5 do quesito conta com: Cruzeiro (19), Grêmio (18), Mirassol (18) e Corinthians (16).

Os mais amarelados do Tricolor do Morumbis são Enzo Díaz, Marcos Antônio e Matheus Alves - todos com três cartões. Desta maneira, cada um já desfalcou o São Paulo uma vez por indisciplina. Além deles, receberam dois cartões amarelos: Ferreira, André Silva, Alisson e Rodriguinho.

Vale destacar, também, os cartões recebidos pelo comandante argentino Luis Zubeldía. O treinador são-paulino foi punido com cartão amarelo quatro vezes. Duas ocorreram contra o Galo, quando o técnico foi expulso no Mineirão. Além desta, ele também foi advertido contra Botafogo e Santos.

O São Paulo volta a entrar em campo nesta terça-feira, quando encara o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira ase da Copa do Brasil.

A próxima partida do Tricolor pelo Brasileirão é nesta sexta-feira, às 21h30, no Morumbis, diante do Fortaleza. Após seis rodadas, os paulistas ocupam a oitava posição, com oito pontos e invictos, porém com apenas uma vitória.