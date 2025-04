Após goleada, Filipe Luís elogia atuação do Flamengo: "Estou muito feliz com o que vi"

O Flamengo goleou o Corinthians, neste domingo, por 4 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O técnico Filipe Luís elogiou o desempenho do Rubro-negro e destacou a importância de abrir o placar logo no começo do jogo.

"O nível de atuação contra o Vasco no primeiro tempo foi muito parecido, só que contra o Vasco a bola não entrou. Entrou um gol cedo contra o Corinthians, isso fez o time jogar mais leve e mais solto. Isso fez desenvolver melhor. O gol e o resultado têm muita influência no mental dos jogadores, na torcida. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e continuar evoluindo a equipe. O resultado não pode enganar nunca, mas eu estou muito feliz com o que vi hoje no campo, claro. E espero que possa se repetir mais vezes", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

"O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, dominante, que pressione e faça gols. Sempre penso isso. Deito no travesseiro e penso: 'Tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe'. Sempre almejo isso e preparo isso. Na prancheta, eu ganhei todos os jogos. Nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que, no campo, o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. O nosso primeiro tempo hoje foi muito efetivo, jogamos muito bem", acrescentou.

Com gols de Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, o Flamengo abriu 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, de pênalti, Pedro balançou as redes pela segunda vez e fechou a goleada do Rubro-negro.

A equipe do técnico Filipe Luís assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Palmeiras.

O treinador também fez questão de destacar o desempenho defensivo do Flamengo. Essa foi a quinta partida seguida em que a equipe saiu de campo sem ser vazada. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro tem a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos.

"O nível dos jogadores, que é muito bom. Depois, o nível de comprometimento e de estudo deles mesmo é muito alto. Eles mesmos se cobram, vêm me perguntar o que poderiam ter feito em tal jogada, como poderiam ter solucionado. Esses debates ajudam muito na fase defensiva. Eu penso que ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. Sempre penso isso. Dou um valor muito importante para a fase defensiva", celebrou.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Botafogo-PB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio José Américo de Almeida Filho.