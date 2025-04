Anthony Smith se irrita com torcedor e protagoniza cena polêmica; veja

O que era para ser um momento solene de despedida acabou marcado por frustração, sangue e uma discussão pública. Anthony Smith encerrou sua carreira no MMA profissional no último sábado (26), no UFC Kansas City, mas o que mais repercutiu além da derrota para Zhang Mingyang foi a forte reação do veterano contra um torcedor, logo após o encerramento do duelo, que viralizou nas redes sociais (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Smith foi superado por nocaute técnico ainda no primeiro round, após ser duramente castigado pelo adversário. Com um corte profundo na cabeça, o americano permaneceu ajoelhado no centro do octógono por alguns instantes antes de se levantar. Visivelmente transtornado, protagonizou uma cena inusitada: passou a repetir gestos obscenos em direção à plateia e ainda tentou se aproximar da grade para confrontar verbalmente alguém no público. A atitude gerou confusão entre os presentes e levou até mesmo seu oponente, Zhang, a intervir para contê-lo.

Em entrevista após a luta, Smith explicou o que motivou sua reação. Segundo ele, o alvo dos gestos era um homem que o hostilizava desde antes do início do combate - e que, para sua surpresa, vestia algo que representava Nebraska, seu estado natal.

"Tinha um cara com uma camisa de Nebraska me vaiando, me mostrando o dedo do meio e falando besteira antes da luta. Mas eu estava focado no que tinha que fazer. Depois da luta, o amigo dele estava comemorando, e ele ainda me provocou, dizendo coisas bem desrespeitosas. Fiquei tão bravo. Ele estava usando uma camisa do Nebraska! Deveríamos ser como uma família aqui", relatou o veterano.

Residente de Omaha, Smith sempre carregou com orgulho as cores de Nebraska durante sua trajetória no MMA. Por isso, foi especialmente afetado pelos insultos de alguém que, em sua visão, deveria tê-lo apoiado.

"Não é uma comunidade muito grande. Eu coloco meu coração e alma nesse jogo. Não me importo se acham que eu sou ruim ou que não sirvo mais - mas se você está sentado na arquibancada, com uma camisa de Nebraska, definitivamente não está fazendo o que eu faço. Você não pode falar besteira vestindo uma camisa de Nebraska. Vamos lá. Isso foi demais", completou.

Homenagem e emoção no adeus

Apesar do resultado negativo, 'Lionheart' foi ovacionado pelo público presente na arena. Visivelmente emocionado, o americano agradeceu o carinho dos fãs ao longo de sua carreira. Após o combate, foi surpreendido com a exibição de um vídeo especial com os melhores momentos de sua trajetória no UFC - uma homenagem produzida pela organização e transmitida ao vivo no ginásio.

Anthony Smith se aposenta do MMA profissional com um cartel de 60 lutas, com 38 vitórias e 22 derrotas. Além disso, teve a chance de disputar o cinturão do meio-pesado (93 kg) - e perdeu - contra Jon Jones.

