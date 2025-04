Ancelotti resolveria problemas da seleção brasileira? Milly e Alicia opinam

A CBF avançou nas negociações com o treinador Carlo Ancelotti e quer anunciá-lo ainda em maio como treinador da seleção brasileira. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe avaliaram se o técnico italiano é a solução para os problemas da equipe canarinha.

Ancelotti segue no comando do Real Madrid, mas atravessa um momento ruim no fim da temporada. Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões e vice-campeão da Copa do Rei, a equipe da capital espanhola só tem chances de título no Campeonato Espanhol, em que está a quatro pontos do líder Barcelona.

Milly: Problema da seleção não é treinador

Se o problema da seleção fosse treinador, já teria sido resolvido. Não acho que o problema seja quem vai treinar a seleção. O problema é como o futebol brasileiro vai ser organizado, como o futebol brasileiro está elitizado, como a gente teima em jogar um jogo posicional quando culturalmente a gente não é isso.

Não acho que seja tão seguro e certo o sucesso como alguns estão antecipando. Eu tenho ressalvas. É um choque de culturas, de filosofia de jogo. Pode ser uma coisa boa, mas eu desconfio, não sei como ele vai se enquadrar.

Milly Lacombe

Alicia: Um ano de trabalho é pouco

Eu estaria otimista se a vinda do Ancelotti tivesse acontecido no início do ciclo da Copa do Mundo, se ele tivesse quatro anos para trabalhar. Com um ano para trabalhar, eu fico reticente. Ele sai do Real Madrid em um momento de baixa. A gente vê pouca criatividade no Real Madrid.

É uma cultura completamente nova. Claro que ele conhece jogadores brasileiros e uma parte relevante da seleção brasileira está no Real Madrid, mas ser técnico da seleção é outra coisa: morar no Rio de Janeiro, lidar com a CBF. [...] Existe um fator cultural que não é irrelevante.

Alicia Klein

