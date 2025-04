Alves comenta ascensão no São Paulo e projeta Copa do Brasil: "Sonho realizado"

Alves tem ganhado cada vez mais espaço no time profissional do São Paulo. Com a lesão de Oscar, o meio-campista revelado pelas categorias de base conquistou Zubeldía e agora vive a expectativa de fazer sua estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Náutico, no Morumbis.

"Sonho realizado para mim estar nesse elenco tão forte que é o do São Paulo. Gratificante treinar com todo mundo e agora jogando com eles ao meu lado. Muito importante para mim, para minha família. Um sonho realizado", disse Alves.

Após cumprir suspensão no último sábado, contra o Ceará, o meio-campista são-paulino quer seguir com o nível de atuação de suas últimas duas partidas, contra Santos e Libertad. No San-São, aliás, Alves foi quem deu o passe para o segundo gol do Tricolor, marcado por André Silva.

"O São Paulo entra em todos os campeonatos para vencer. Em todos os jogos vamos com toda garra possível para ganhar o jogo. Vai ser um jogo muito difícil contra o Náutico, a gente sabe. Eles vão vir querendo muito, a gente tem que querer mais que eles, ainda mais no Morumbis", prosseguiu.

Em meio a tantos jogos nesta temporada, Alves tem de se acostumar com o apertado calendário do futebol brasileiro. Mas, para o duelo com o Náutico, cansaço não será problema para o jovem de 20 anos, uma vez que não atuou no fim de semana.

"É um pouco difícil, um jogo atrás do outro, mas estamos acostumados com isso, temos todo o staff por trás também para preparar a gente para todos os jogos. Vamos com força máxima para, se Deus quiser, a gente conseguir a vitória", concluiu.