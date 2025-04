Alerta ligado? Corinthians volta a sofrer quatro gols em um mesmo jogo após mais de um ano

O Corinthians sofreu, possivelmente, uma de suas piores derrotas nos últimos anos. Na tarde do último domingo, o Alvinegro paulista foi dominado e também goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Três dos quatro gols marcados pelo Flamengo saíram ainda no primeiro tempo. Já na reta final do confronto, Pedro ainda anotou de pênalti para transformar a vitória rubro-negra em goleada. O Timão, por sua vez, esteve totalmente entregue dentro de campo.

A derrota deste domingo ainda traz más memórias ao torcedor corintiano, que não lembrava o que era sofrer quatro gols (ou mais) desde 2023. A última vez que o Timão foi vazado quatro vezes em um único duelo foi no dia 24 de novembro daquele ano, em um revés que também assombrou a Fiel.

Naquele dia, o Corinthians foi goleado pelo Bahia, por 5 a 1, na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Rezende, Cauly, Thaciano (2x) e Ademir anotaram os gols que selaram a derrota alvinegra. Renato Augusto descontou para os donos da casa.

À época, o Timão ainda era comandado pelo técnico Mano Menezes, hoje no Grêmio. A escalação foi a seguinte: Cássio; Veríssimo, Gil e Fábio Santos; Fagner, Maycon, Giuliano e Matheus Bidu; Renato Augusto; Yuri Alberto e Romero. Na segunda etapa, ainda entraram Rojas, Matheus Araújo, Pedro, Felipe Augusto e Wesley.

Do elenco que foi relacionado para aquele embate, somente cinco ainda permanecem no Corinthians. São eles: os atacantes Yuri Alberto, Romero e Giovane, o goleiro Matheus Donelli e o zagueiro João Pedro Tchoca. Fagner aina pertence ao Timão, mas está emprestado ao Cruzeiro.

O recorte se estende ainda mais caso sejam levados em consideração apenas confrontos fora de casa. Na condição de visitante, a última goleada sofrida pelo Corinthians data do dia 2 de julho de 2022, quando neste mesmo Maracanã, o Alvinegro foi derrotado por 4 a 0 pelo Fluminense, pela 15ª rodada da Série A.

De 2023 para cá, o Timão sofreu outras derrotas expressivas, como a de 3 a 1 para o Novorizontino (Paulista 2024), a de 3 a 1 para o São Paulo (Brasileiro 2024 e Paulista 2025), e também a de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, do Equador (terceira fase da Libertadores 2025).

Agora, portanto, o Corinthians busca colher os cacos rapidamente para evitar uma nova derrota. A equipe alvinegra visita o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"Acho que temos que ser inteligentes para jogar fora de casa. Às vezes, não vai dar para pressionar lá na frente. Temos que ser inteligentes, experientes para jogar esse tipo de jogo. Saber levar o jogo até onde queremos. Acho que está faltando isso, sermos inteligentes", disse Romero na zona mista.