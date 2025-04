Abel crê em retrospecto fora de casa para dar a volta por cima com Palmeiras na Copa do Brasil

A derrota para o Bahia no Allianz Parque, já faz parte do passado. Com uma competição diferente pela frente, a Copa do Brasil, a ordem é virar a chave diante do Ceará, nesta quarta-feira, para voltar somar três pontos.

E o histórico é um indicativo favorável. Como visitante nos últimos três compromissos, a equipe superou o Internacional no Sul (2 a 1), derrotou o Fortaleza fora (2 a 1) e também levou a melhor no confronto diante do Bolívar na altitude (3 a 2).

Agora, pela Copa do Brasil, o treinador entende que vai ser o momento de o time mostrar a sua força. "Temos de seguir o nosso caminho. Acho que fomos um pouco afobados (no revés para o Bahia), mas é dar sequência ao trabalho", afirmou o treinador.

Nesta terceira fase, o Palmeiras faz o jogo de ida sabendo da necessidade de realizar um bom jogo para ter tranquilidade de decidir a classificação na partida de volta, marcada para o dia 22 (quinta-feira), no Allianz Parque. "Temos que entrar e competir outra vez", resumiu o comandante diante de um calendário tão apertado.

O Palmeiras vai dar sequência à uma nova maratona como visitante. Após o compromisso diante do Ceará, o time paulista enfrenta o Vasco em Brasília, em jogo marcado para o estádio Mané Garrincha, pelo Brasileiro, no domingo. Três dias depois, na outra quarta, a equipe volta a focar na Libertadores e encara o Cerro Porteño, no Paraguai.

"Com certeza esse foi o pior ano em relação ao calendário. Mas temos de jogar com ele. Esse foi o sorteio que saiu, são as viagens que temos. Vamos fazer o que sempre fizemos, descansar o máximo possível, manter as nossas rotinas para tomar as melhores decisões", disse o treinador.