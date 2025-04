Abel avalia chances do Palmeiras vencer o Mundial e caracteriza equipe: "Equilibrada e competitiva"

Em meio às disputas de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras está de olho também no Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho, nos Estados Unidos. Em entrevista à Fifa, o técnico Abel Ferreira comentou sobre as chances do clube e definiu sua equipe em duas palavras.

"É verdade que teremos 10% de hipótese de poder ganhar este Mundial, talvez? Pois bem, vamos lutar por estes 10% começando com nosso primeiro foco em passar a fase de grupos. Há duas coisas que nós temos que fazer: a primeira é competir, mas a outra também é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, conquistamos através da conquista de uma Libertadores, que nos dá por direito e por mérito, o poder de disputar este Mundial", disse Abel.

E de olho em seu primeiro objetivo na competição, que é avançar na fase de grupos, o Palmeiras estreia na competição no dia 15 de junho, no Estádio MetLife, em Nova York, contra o Porto, velho conhecido de Abel. Além do time português, o Verdão divide o Grupo A com Inter Miami (EUA) e Al Ahly (EGI).

"Para nós, enquanto Palmeiras, é o nosso adversário, é uma equipe que tem um histórico na Europa absurdo e em Portugal também de muitas glórias, conquistas. E tem esse fato: eu sou do norte (de Portugal), e o Porto é norte, apesar de eu ter sido jogador e treinador do Sporting, que é mais no centro do país. Há uma rivalidade muito grande entre norte e centro-sul, que é Lisboa. Mas, acima de tudo, o especial é por ser um clube português. Sei que é um adversário extremamente aguerrido e competitivo. Tem uma coisa que eu gosto muito que é jamais desistir, vai lutar sempre até o fim", declarou Abel.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde o fim de 2020 e, pelo Verdão, já conquistou dez títulos. Com um trabalho longo no futebol brasileiro, já viu sua equipe viver altos e baixos. Mais recentemente, o Verdão acabou com o vice do Paulista. O treinador resumiu sua equipe como "equilibrada e competitiva" e exaltou a entrega dos atletas "até o fim" de cada jogo.

"É uma equipe que não é excelente numa coisa muito específica, mas é boa em tudo aquilo que faz. Nós somos bons e equilibrados para jogar em ataque posicional, somos bons e equilibrados para jogar em contra-ataque, somos bons nas bolas paradas, somos bons em encaixar os nossos adversários e em a criar-lhes dificuldade com nossa estrutura defensiva. Mas, se eu tivesse que definir a nossa equipe, pediria duas palavras, porque elas têm que se juntar: equilibrada e competitiva. E depois tem uma parte a ver com a resiliência mental, que isso é algo que tem a ver comigo.

"É algo que tem a ver com os nossos jogadores também que, aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. Enquanto nós não deixarmos tudo o que temos dentro de campo, não seremos verdadeiramente aquilo que é o espírito de um jogador do Palmeiras, que é lutar para vencer do primeiro ao último segundo. Se vamos vencer, não sei", finalizou.