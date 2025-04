Wagner Leonardo celebra retorno no Grêmio e comenta reencontro com o Vitória

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Vitória neste domingo, no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo aos gramados.

O defensor tricolor, responsável pela assistência para o gol de Jemerson, se lesionou no clássico contra o Internacional, no último sábado. Inicialmente, a recuperação levaria 15 dias, mas o jogador retornou antes do esperado. Ele celebrou a volta.

"Foi uma semana difícil para mim, no Gre-Nal acabei tendo uma lesão que duraria 15 dias para eu voltar. Então, quero agradecer a Deus por me dar força essa semana. Devo enaltecer o trabalho da saúde e performance do Grêmio, que me ajudou e foi uma recuperação inédita. Voltar em seis, sete dias para uma lesão de 15 dias. Estou muito feliz de estar de volta", disse Wagner Leonardo após o jogo, ao Premiere.

Fim de jogo: Vitória 1×1 #Grêmio

Com gol de Jemerson, empatamos com a equipe do Vitória, no Nordeste. O próximo duelo do Tricolor é com o CSA, na quarta-feira, também fora de casa, pela #CopaDoBrasil2025. pic.twitter.com/GJwr9hsKkO ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 27, 2025

Além disso, a partida também marcou o reencontro do zagueiro com o Vitória, clube no qual jogou de 2023 até o início deste ano. O atleta falou sobre o sentimento de reencontrar o ex-time.

"Estar aqui traz um sentimento de muita gratidão. Vivi uma linda história aqui no Vitória. Diferente do que muitos falam, eu tenho um carinho enorme por esse grande clube que é o Vitória. Meu filho nasceu aqui, nós fomos muito felizes aqui. Estou muito feliz de estar no Grêmio, e agora a vida que segue. A gente conseguiu um bom ponto fora de casa. Agora é focar e mudar a chave, porque quarta-feira já tem uma nova partida", finalizou.

A equipe gaúcha vira a chave e passa a focar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o CSA, em Maceió, às 21h30 (de Brasília).