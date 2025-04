Grêmio sai na frente, cede empate ao Vitória e segue no Z4 do Brasileirão

Vitória e Grêmio empataram por 1 a 1 neste domingo, em confronto pela sexta rodada do Brasileirão Série A. A partida aconteceu no Barradão, na casa do Leão da Barra.

Os gols do jogo foram marcados por Jemerson, pelo Grêmio, e Carlinhos, pelo Vitória. Com o resultado, o Leão saiu momentaneamente do Z4 e atingiu seis pontos, jogando o Atlético-MG para dentro do grupo de rebaixamento. O Tricolor gaúcho é o 18º colocado, com cinco conquistados.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana: o Vitória enfrenta o Ceará no sábado às 18h30 (de Brasília), enquanto o Grêmio recebe o Santos às 16h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de pouca ação, mas vitória parcial do Grêmio com gol de Jemerson. Cada equipe finalizou por apenas uma vez contra o gol rival, mas apenas o chute dos visitantes foi efetivo para balançar as redes. A posse de bola foi equilibrada e de pequena superioridade do Vitória, que soube desenvolver melhor as jogadas perto da área do rival.

Na segunda etapa, novamente de poucas oportunidades, o Vitória conquistou o empate. Os donos da casa aproveitaram falha do goleiro Volpi e igualaram o confronto. As duas equipes pouco desenvolveram jogadas no duelo e ficaram apenas no empate, com direito a belas defesas de Lucas Arcanjo no final da partida.

Gols e destaques

Jemerson abriu o placar! Wagner Leonardo foi encontrado sozinho no meio da grande área após cruzamento, subiu de cabeça e deu assistência ao companheiro de defesa, que finalizou sozinho e com tranquilidade para colocar o Grêmio na frente, aos 20 minutos.

Carlinhos empatou o confronto! Após cobrança de falta, o goleiro Volpi saiu muito mal e viu o atacante do Vitória cabecear com o gol rival vazio, aos 20 da segunda etapa.

Fabri perdeu a chance de virar o jogo. O atleta do Leão recebeu praticamente sem marcação na área do Grêmio, limpou o lance e finalizou forte, mas a bola saiu pela direita do gol de Volpi, raspando na trave.

Lucas Arcanjo evitou a derrota. No final do confronto, o goleiro do Vitória salvou em duas oportunidades seguidas o gol do Grêmio, que daria vitória aos visitantes. Nathan e André Henrique finalizaram fortes para, duas vezes, o paredão espalmar. Aravena ainda perdeu um tento embaixo do gol.

Ficha técnica

Vitória 1 x 1 Grêmio

Competição: 6ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Barradão - Salvador, Bahia

Data e hora: 27 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Rafael Traci

Gols: Jemerson, aos 20'/1ºT, Carlinhos, aos 20'/2ºT

Amarelos: Pepê, Villasanti, Carlinhos, Claudinho, Matheuzinho

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald, Pepê (Baralhas) e Matheuzinho; Erick (Fabri), Mosquito (Carlinhos) e Janderson (Lucas Braga). Técnico: Thiago Carpini

Grêmio: Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Jemerson e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar) e Edenílson (Nathan); Cristaldo (Monsalve), Cristian Olivera (Aravena) e Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes