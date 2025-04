Villarreal bate o Espanyol em casa e se mantém no G-5 de La Liga

Com um gol solo de Yeremy Pino no segundo tempo, o Villareal venceu o Espanyol por 1 a 0 em casa, em partida atrasada da 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o Villarreal chegou aos 55 pontos após 34 jogos, se mantendo na quinta posição de La Liga, colocação que dá vaga à próxima edição da Liga dos Campeões. O Espanyol está no 13º lugar, com 39 pontos em 33 partidas.

O Villarreal volta a campo no próximo sábado (03), quando irá encarar o Osasuna em casa, às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Por sua vez, o Espanyol jogará um dia depois diante do Real Betis, às 13h30, também por La Liga.

O gol do jogo

O Villarreal abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo. O marfinense Nicolas Pepe deu um passe na grande área para Yeremy Pino, que finalizou rasteiro e venceu o goleiro do Espanyol.