Vasco para em boa atuação de Cássio, perde para o Cruzeiro e amplia jejum no Brasileiro

O Vasco da Gama foi até o Parque do Sabiá, em Uberlândia, neste domingo, em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro e os primeiros pontos como visitante. Mas apesar de criar as melhores oportunidades, especialmente no primeiro tempo, o time esbarrou em uma atuação de gala do goleiro Cássio e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0.

O resultado agrava o momento ruim da equipe, que chega a três rodadas sem vitória, e aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Carille, hostilizado por parte da torcida ao fim do jogo.

As duas equipes entraram em campo precisando dar uma resposta. O Cruzeiro vinha de resultados inconsistentes, enquanto o Vasco, além do jejum no Brasileirão, carregava o empate frustrante contra o Lanús pela Sul-Americana. E foi o Gigante da Colina quem teve as chances mais claras para mudar o cenário, principalmente na etapa inicial.

Após um começo de maior posse cruzeirense, o Vasco equilibrou e passou a assustar. Aos 18 minutos, Rayan fez boa jogada pela direita e cruzou para Philippe Coutinho, que desviou de cabeça, obrigando Cássio a fazer uma defesa espetacular. Pouco depois, aos 23, Paulo Henrique fez grande jogada individual, deixou quatro marcadores para trás e bateu para outra intervenção crucial de Cássio. No rebote, Nuno Moreira teve a chance de marcar, mas Romero salvou em cima da linha.

O Cruzeiro até balançou as redes com Christian, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Antes do intervalo, Cássio ainda faria outra defesa importante em chute de Hugo Moura dentro da área. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com a clara sensação de que o Vasco poderia ter ido para o vestiário em vantagem, não fosse a atuação inspirada do goleiro adversário.

O roteiro cruel para o Vasco se concretizou no segundo tempo. O jogo seguia equilibrado, com chances esporádicas para os dois lados, até que aos 18 minutos, um contra-ataque mortal definiu a partida. Villalba lançou Wanderson, que avançou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro. Kaio Jorge não alcançou, mas a bola desviou levemente antes de encontrar Christian livre na segunda trave para empurrar para o gol vazio.

O gol foi um balde de água fria para o Vasco, que tentou reagir. A melhor chance veio aos 36 minutos, quando Victor Luís pegou um rebote na área e soltou uma bomba de canhota, mas parou, novamente, em uma grande defesa de Cássio. O "paredão" cruzeirense foi, sem dúvida, o nome do jogo, frustrando as tentativas vascaínas. Ao apito final, a derrota por 1 a 0 se confirmou, mantendo o Vasco com 7 pontos, agora na 11ª posição, e ainda sem pontuar fora de casa no Brasileirão.

O Vasco volta a campo na quinta-feira, quando visita o Operário-PR pela Copa do Brasil. No domingo, o desafio é contra o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão. Já o Cruzeiro, que subiu para a 4ª posição com 10 pontos, recebe o Vila Nova pela Copa do Brasil na quinta e o Flamengo pelo Brasileirão no domingo.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 0 VASCO

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)



Data: Domingo, 27 de abril de 2025



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



Cartões Amarelos: (Não informado nos trechos, a confirmar)

Gol: Christian (CRU, aos 18'/2ºT)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (Janderson), Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos Gabriel) e Kaio Jorge (Bolasie).



Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Alex Teixeira) e Victor Luis; Hugo Moura, Jair (Paulinho), Philippe Coutinho, Nuno Moreira (Loide Augusto); Rayan (Benjamín Garré) e Pablo Vegetti.



Técnico: Fábio Carille.