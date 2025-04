Vasco comunica a saída do técnico Fábio Carille

O Vasco anunciou a demissão do técnico Fábio Carille. Neste domingo, o treinador não resistiu à derrota do time carioca no confronto contra o Cruzeiro, em Uberlândia, pelo Brasileirão 2025.

"O Vasco da Gama comunica que Fábio Carille e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras", confirmou o clube nas redes sociais.

Com o revés no Triângulo Mineiro, o Vasco chegou ao quarto jogo em vitória. Neste período, perdeu para Ceará e Cruzeiro e empatou com Flamengo e Lanús, da Argentina.

Com a diretoria em busca de um novo treinador, Felipe Loureiro, conhecido como Maestro, assumirá o comando da equipe de forma interina.