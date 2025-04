Treinador do Vôlei Renata parabeniza equipe após vaga na final da Superliga masculina

Depois de jogo com direito a tie-break, o Vôlei Renata/Campinas está de volta à final da Superliga Masculina. Na noite deste sábado, o time paulista conquistou a vaga para a decisão após bater o Suzano por 3 a 2, (25/23, 18/25, 25/27, 25/18 e 15/12), fechando a série semifinal em 2 a 0. O técnico Horácio Dileo falou sobre a dificuldade do confronto e deu méritos à sua equipe.

"Sabíamos da dificuldade do jogo e que o aspecto emocional teria um peso enorme. Por isso, focamos no que podíamos controlar, no nosso lado da quadra, e fizemos isso muito bem. Eles (Vôlei Renata) merecem todo o mérito, realmente. O quarto set foi crucial, sacamos bem, e quando conseguimos sacar bem, o jogo fica mais fácil. Mas o que realmente se destacou hoje foi o coração, a força para manter a cabeça fria e jogar com inteligência", analisa o técnico Horácio Dileo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vôlei Renata (@voleirenata)

Logo depois, o treinador valorizou o trabalho do time de Campinas durante toda a temporada.

"Jogamos com calma, sem desespero, respeitando o adversário, respeitando cada ponto, e, no final, foi um dia para comemorar. Estou muito orgulhoso do que fizemos, não apenas pelos resultados, mas pela atitude e pelo trabalho duro que todos colocaram durante essas 43 semanas. Isso é algo que vai além de qualquer resultado", complementa o comandante.

Na final da Superliga masculina de vôlei, o adversário dos campineiros será o Sada/Cruzeiro. O primeiro jogo será no próximo dia 04 (domingo), às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.