Transmissão ao vivo de Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir

Flamengo e Corinthians medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

O Flamengo tenta recuperar a liderança após o empate na última rodada. No Maracanã, a equipe comandada por Filipe Luís não conseguiu balançar as redes diante do Vasco.

O Corinthians, por outro lado, voltou a vencer. Depois de duas derrotas consecutivas, o time paulista reencontrou a vitória ao bater o Sport por 2 a 1, de virada, em casa.

Flamengo x Corinthians -- Brasileirão 2025