Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Cruzeiro e Vasco medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

O Cruzeiro entra em campo em busca de reabilitação. Na rodada passada, a Raposa enfrentou o Red Bull Bragantino e acabou derrotada por 1 a 0.

Do outro lado, o Vasco também quer reencontrar o caminho das vitórias. No clássico contra o Flamengo, o Cruz-Maltino ficou no empate sem gols no Maracanã, somando um ponto.

Cruzeiro x Vasco -- Brasileirão 2025