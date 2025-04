Surfe: Promessa brasileira faz final quase perfeita e é campeão em Maresias

Mateus Herdy confirmou neste domingo todo o potencial que carrega desde cedo no surfe brasileiro.

Aos 24 anos, o catarinense, que já foi campeão mundial júnior em 2018, brilhou na Praia de Maresias e conquistou o título da primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2025 — que também é válida como a segunda etapa do QS da América do Sul da WSL, distribuindo seis mil pontos para o ranking regional.

Classificado para o Challenger Series deste ano, a divisão de acesso, Herdy busca sua entrada definitiva na elite mundial em 2026. E o desempenho em Maresias mostrou que o sonho está mais vivo do que nunca.

Bateria quase perfeita

Na grande final, Mateus Herdy dominou a disputa contra Peterson Crisanto e somou incríveis 18.70 de 20 pontos possíveis, com duas notas excelentes: 9.70 e 9.00.

Peterson, que já integrou a elite do surfe mundial e também estará na divisão de acesso desta temporada, também teve uma boa atuação, com 8.17 e 7.50 nas suas melhores ondas, mas não conseguiu alcançar o rival catarinense.

Peruana leva feminino

Peruana Daniella Rosas conquista título em Maresias Imagem: Divulgação/WSL Brasil

Na disputa feminina, quem roubou a cena foi a peruana Daniella Rosas. Com uma atuação sólida e segura, ela superou a local Sophia Gonçalves na final para conquistar o título em Maresias.

Sophia, que cresceu surfando nas ondas da região, teve uma campanha impressionante durante toda a semana e ficou com o vice-campeonato em casa.

Ranking sul-americano

Mateus Herdy assumiu a liderança do ranking sul-americano, com 8.760 pontos. Weslley Dantas e Daniel Templar aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente, enquanto Peterson Crisanto ocupa o quarto lugar após o vice-campeonato.

No feminino, Tainá Hinckel segue no topo da classificação, agora com 9.660 pontos. Daniella Rosas, Silvana Lima e Laura Raupp completam as quatro primeiras colocações, enquanto Sophia Gonçalves, impulsionada pelo segundo lugar em Maresias, subiu para a quinta posição.

Próxima parada

O Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2025 terá cinco etapas ao longo do ano. A próxima parada acontece em Natal, entre os dias 21 e 25 de maio. Depois, o circuito retorna em agosto e novembro, com sedes ainda a serem confirmadas, além de uma etapa em Imbituba (SC), marcada para 17 a 21 de setembro.