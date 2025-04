'Imagem borrada' e 'sombra': ouça diálogo do VAR em lance do Fortaleza

A CBF liberou o áudio do diálogo entre Matheus Candançan, árbitro de campo, e a equipe do VAR durante o lance polêmico de Sport 0x0 Fortaleza, jogo do Brasileirão — no 2° tempo do duelo, Yago Pikachu acertou a trave e, assim que a bola quicou, houve dúvidas sobre a marcação de gol. Rodolpho Toski Marques era o responsável pelo vídeo e tinha como assistentes Herman Brumel Vani e Vinicius Gonçalves Dias Araújo (ouça abaixo).

Como foi o diálogo?

Toski e seus assistentes, Herman Brumel Vani e Vinicius Gonçalves Dias Araújo, iniciam a análise assim que a bola é chutada por Pikachu. A bola saiu para lateral instantes depois da finalização, e Candançan paralisou o duelo para ouvir os colegas.

Depois de cinco minutos checando diferentes ângulos e imagens, o responsável pelo VAR decide chamar o juiz para a cabine — o ato ocorreu em meio aos pedidos de decisão por parte do árbitro de campo.

Herman e Vinicius reforçam que conseguem enxergar a bola já dentro do gol, enquanto Toski não segue a opinião dos companheiros.

Enquanto isso, Candançan chega a citar a "sombra" da bola e lamenta a qualidade das imagens disponíveis antes de não marcar o gol para o Fortaleza.

Veja falas

Toski: Não tenho a clareza se ela entra ou não. Vamos ver juntos aqui porque é uma decisão muito importante. a gente está trabalhando com impressão e não consigo ter 100% [de certeza]

Candançan: O que vocês estão vendo aí? Vocês têm que me falar. Estou vendo junto aqui.

Toski: Você viu gol nesta imagem?

Candançan: O que você viu, Toski?

Toski: Eu não consigo ver 100% gol ainda. O Vinicius [assistente 2] diz que consegue ver a bola dentro. O Herman [assistente 1] também vê gol.

Candançan: A imagem está muito borrada, eu não consigo ter 100% de clareza se a bola está tocando na linha. O que você vê aí, Toski?

Toski: Cara, eu não consigo ver claramente, eu tenho uma impressão, só.

Candançan: Eu também não tenho 100%. Olha a sombra da bola na trave: ela pode estar tocando na linha. Não temos imagem conclusiva. Vou tomar a decisão de não gol.