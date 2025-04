Sob olhares de Dorival, Corinthians é dominado no Maracanã e sofre goleada do Flamengo no Brasileiro

Na tarde desta domingo, sob olhares de Dorival Júnior, o Corinthians foi dominado e goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, em compromisso válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (2x) anotaram os gols que selaram a derrota alvinegra.

Acertado com o Timão desde a última sexta-feira, o técnico Dorival Júnior esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. O treinador ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve assinar contrato com o clube até o fim de 2026.

Com o resultado ruim, o Timão caiu para a 11ª colocação na Série A e segue com os mesmos sete pontos do início da rodada. Do outro lado, o Flamengo alcançou os 14 pontos e assumiu, momentaneamente, o topo da tabela. No entanto, o Rubro-Negro carioca ainda pode voltar à vice-liderança caso o Palmeiras vença o Bahia ainda neste domingo.

Os dois times, agora, passam a focar na disputa dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians encara o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Já o Flamengo visita o Botafogo-PB na quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio José Américo de Almeida Filho.

O jogo

O Flamengo começou o jogo pressionando o Corinthians, e abriu o marcador aos quatro minutos. Everton Cebolinha recebeu do lado esquerdo e cortou para o meio. A marcação do Timão não pressionou e o atacante finalizou, superando Hugo Souza para fazer o primeiro do duelo.

Com seis minutos, o Flamengo quase aumentou a vantagem no placar. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta, a zaga do Corinthians tocou na bola e Pedro apareceu na segunda trave para cabecear, mas a bola acertou a trave e foi pela linha de fundo.

Aos 20 minutos, o Corinthians acertou sua primeira finalização no alvo. Angileri alçou bola na segunda trave e Carrillo chegou finalizando de primeira, mas Rossi fez grande defesa e evitou o que seria o gol de empate corintiano.

Foi com 33 minutos, porém, que o Flamengo jogou um balde de água fria no crescimento do Timão na partida. Arrascaeta recebeu no meio-campo. Raniele deu o combate, mas não conseguiu tirar a bola do uruguaio, que finalizou da entrada da área e guardou o segundo.

E aos 37 minutos, o Flamengo chegou ao terceiro gol. Hugo Souza saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Pedro. O atacante, claro, não desperdiçou e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes: 3 a 0.

Já nos acréscimos, Pedro teve a oportunidade de fazer o quarto gol do Flamengo. O camisa 9 deu uma caneta em André Ramalho e partiu para a jogada individual. Depois, cortou Gustavo Henrique e bateu para o gol, mas Hugo Souza fez grande defesa e evitou o gol.

Com dois minutos da segunda etapa, Arrascaeta acertou o travessão. Aos 11 minutos, o Timão respondeu e chegou com Romero, que arriscou chute de dentro da área, porém mandou para fora. Três minutos depois, o Flamengo quase marcou o quarto em chute de De la Cruz, mas Hugo Souza defendeu.

Aos 28 minutos, o Flamengo transformou a vitória em goleada. Coronado tocou Arrascaeta dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou pênalti. Pedro foi para a cobrança, encheu o pé e anotou o quarto gol para fechar o triunfo rubro-negro.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 4 X 0 CORINTHIANS

Data: 27 de abril de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Público: 67.501 torcedores

GOLS: Everton Cebolinha, aos 4? do 1º T; Arrascaeta, aos 32? do 1ºT; Pedro, aos 37? do 1ºT e aos 33? do 2ºT (Flamengo)



Cartões amarelos: Ayrton Lucas (Flamengo) / Romero (Corinthians)



Cartão vermelho: nenhum

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan), De la Cruz, Gerson (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Gonzalo Plata); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique).



Técnico: Filipe Luís

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele (Maycon), Carrillo (José Martínez) e Breno Bidon; Romero (Talles Magno), Memphis (Coronado) e Yuri Alberto.



Técnico: Orlando Ribeiro (interino)