São Bernardo bate Itabaiana e conquista primeira vitória na Série C

Neste domingo, no Estádio Etelvino Mendonça, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo venceu o Itabaiana por 1 a 0. Romisson foi o autor do gol que deu aos paulistas sua primeira vitória na Terceira Divisão.

Agora, o São Bernardo chegou aos quatro pontos e aparece na nona colocação da tabela. O Itabaiana, por sua vez, ficou na 12ª posição, com três unidades conquistadas.

Pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo, no dia 5 de maio, segunda-feira, recebe o Londrina, às 19h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. Já o Itabaiana, no próximo sábado (3), pega o Tombense, às 19h30, no Estádio Soares de Azevedo.

O GOL

O gol do São Bernardo saiu aos 8 minutos do primeiro tempo. Na pequena área, Romisson completou cruzamento que veio pela esquerda e estufou as redes adversárias.

O Ituano venceu o Tombense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vinícius Popó, Léo Passos e Kaio Mendes marcaram para o Galo, enquanto Pedro Oliveira descontou para o time mineiro. Com o resultado, o Ituano chegou a sete pontos e assumiu a vice-liderança da competição, enquanto o Tombense permanece com quatro pontos, na décima posição.

Confira os outros resultados deste domingo pela Série C:

Botafogo-PB 0 x 0 ABC



Brusque 1 x 0 Ypiranga