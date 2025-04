Santos cai para o Bragantino na Vila com 'lei do ex' dupla e segue no Z4

O RB Bragantino venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo, em confronto pela 6ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo aconteceu na Vila Belmiro, no estado de São Paulo.

Os gols do jogo foram marcados por dois ex-Santos, Sasha e Laquintana, pelo Braga, e Deivid Washington, pelo alvinegro. Com o resultado, o Braga chegou a 13 pontos conquistados e chegou na 3ª posição. Já o Peixe acabou se mantendo na 19ª colocação com apenas quatro pontos.

O alvinegro praiano volta a campo contra o Grêmio no próximo domingo, às 16h (de Brasília), enquanto o Braga recebe o Mirassol no dia seguinte, segunda-feira, às 19h.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Santos sofreu com muitas oportunidades de risco do Bragantino. O confronto foi marcado por ótimas defesas de Gabriel Brazão e evitou que o rival abrisse o placar na primeira metade. O Santos pouco criou oportunidades e foi vaiado ao fim do primeiro tempo da partida.

O RB Bragantino encontrou o gol, ampliou e venceu o Peixe sem dificuldades. O elenco de Seabra foi superior novamente aos donos da casa com bela atuação, com destaques para John John e Sasha, o autor do primeiro gol. O Peixe novamente teve dificuldades e não conseguiu desenvolver melhora, mesmo com substituições, e acabou abrindo espaço para o segundo tento do visitante.

Gols e destaques

Verón quase abriu o placar. O Santos conseguiu bela arrancada em contra-ataque, Rollheiser soltou para o ponta que finalizou forte, mas Cleiton conseguiu a defesa.

Sasha ficou perto de concretizar "lei do ex". Jhon Jhon cruzou para o atacante na grande área, que limpou a jogada e finalizou forte, mas Brazão salvou o tento do Bragantino.

Brazão de novo! O paredão do Santos fez outra ótima defesa: Lucas Barbosa ficou com a sobra quase na pequena área e finalizou, mas o goleiro salvou o Peixe com lance de futsal e mandou a bola pela linha de fundo.

Quase um golaço de letra! Sasha apareceu novamente após grande jogada de Jhon Jhon e Vinicinho, e finalizou com classe para mais uma ótima defesa de Brazão. No rebote, o camisa 8 acabou jogando a bola para fora.

Pituca ficou perto de marcar o primeiro do jogo. O meia do Santos recebeu passe de Tiquinho Soares e finalizou de primeira e forte de fora da área, mas a bola raspou na trave esquerda de Cleiton pelo lado de fora.

Sasha anotou golaço pelo Braga! O defensor Luisão acabou cometendo erro fatal e a bola sobrou com Vinicinho, que soltou com o atacante do Massa Bruta. O camisa 8 limpou os zagueiros e bateu forte no ângulo, sem chance para Brazão, aos 17 minutos.

Laquintana ampliou! Aos 37 minutos, o atleta conquistou espaço sozinho para finalizar forte e, mesmo com esforço de Brazão, conseguiu furar a defesa do paredão.

Devid Washington diminuiu pelo Peixe! Já no último minuto de jogo, o atacante aproveitou tentativa de drible e conseguiu a sobra do lance para finalizar e diminuir a vantagem, aos 49 minutos.

Ficha técnica

Santos 1 x 2 RB Bragantino

Competição: 6ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Vila Belmiro - Santos, São Paulo

Data e hora: 27 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daniel Nobre Bins

Gols: Sasha, aos 17'/2ºT, Laquintana, aos 37'/2ºT, Deivid Washington, aos 49'/2ºT

Amarelos: Hurtado, Pituca, Guzmán, Sasha, Vinicinho, Rollheiser

Santos: Brazão; Luisão (Aderlan), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Ryan) e Rollheiser (Luca Meirelles); Gabriel Verón (Deivid Washington), Guilherme (Xavier) e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Pitta). Técnico: Fernando Seabra