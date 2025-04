Santos perde do Red Bull Bragantino na Vila e segue na vice-lanterna do Brasileirão

O Santos sofreu mais um duro baque neste início de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time comandado por César Sampaio foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em plena Vila Belmiro, pela sexta rodada da competição. Eduardo Sasha, que já vestiu a camisa do Peixe, e Laquintana foram marcaram os gols do Massa Bruta. Deivid Washington balançou as redes para os donos da casa.

Com o resultado, o Santos segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, à frente somente do Sport, que tem dois. Em seis rodadas, o Peixe acumula uma vitória, um empate e quatro derrotas.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 18h (de Brasília), quando recebe o CRB, na Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. No mesmo dia, às 18h30, o Red Bull Bragantino visita o Criciúma, pelo mesmo torneio.

O jogo

O Santos começou melhor a partida, impondo seu jogo e partindo para cima do Red Bull Bragantino. A primeira boa oportunidade, entretanto, aconteceu somente aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, Zé Ivaldo subiu mais alto que a defesa do Red Bull Bragantino e cabeceou firme, mandando à esquerda da meta defendida pelo goleiro Cleiton.

Mais tarde, aos 26, Rollheiser puxou o contra-ataque e deu passe açucarado para Gabriel Veron, que invadiu a área e bateu forte, exigindo boa defesa do goleiro Cleiton.

A partir daí o Red Bull Bragantino começou a acordar e passou a criar problemas para a defesa santista. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Sasha dominou dentro da área, limpou a marcação e bateu cruzado, vendo Gabriel Brazão fazer excelente defesa.

Logo na sequência, Lucas Barbosa teve uma chance cara a cara com Brazão, mas novamente o goleiro do Santos levou a melhor, evitando o gol do Red Bull Bragantino ao interceptar o chute com a perna.

Eduardo Sasha voltou a assustar os 36 minutos, quando recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e completou de letra, exigindo mais uma grande defesa de Brazão. No rebote, o atacante do Red Bull Bragantino chutou para fora, desperdiçando uma grande oportunidade de abrir o placar.

Segundo tempo

O segundo tempo começou da mesma forma que acabou a etapa inicial: com o Red Bull Bragantino mais agressivo. Logo aos três minutos Lucas Barbosa recebeu lindo lançamento nas costas da marcação e saiu cara a cara com Gabriel Brazão, mas chutou para fora ao tentar concluir com uma cavadinha, desperdiçando excelente oportunidade para o Red Bull Bragantino.

O Santos respondeu aos 11, quando Tiquinho recebeu a cobrança de lateral e ajeitou de cabeça para Diego Pituca chegar batendo de primeira, da entrada da área, tirando tinta da trave.

Red Bull Bragantino abre o placar

Mas, aos 17 minutos, não teve jeito. Luisão falhou na saída de bola, entregando nos pés de Vinicinho, que precisou apenas tocar para Eduardo Sasha na entrada da área. O centroavante do Red Bull Bragantino dominou e bateu com categoria, no ângulo, sem chances para Gabriel Brazão, abrindo o placar para os visitantes na Vila Belmiro.

Visitantes marcam o 2º gol e fecham a conta

Já nos minutos finais, mais precisamente aos 37, o Red Bull Bragantino fechou os trabalhos ao marcar o segundo gol aproveitando nova falha do Santos. Tiquinho Soares deixou a bola para o companheiro no meio-campo imaginando que ele faria o domínio, mas ela acabou sobrando para Laquintana, que arrancou em velocidade e soltou a bomba de fora da área, no centro do gol, contando ainda com mais uma falha, do goleiro Gabriel Brazão, para garantir os três pontos para a equipe de Bragança Paulista.

Santos marca gol de honra

Já no último minuto da partida, Deivid Washington fez jogada individual, contou com o bate-rebate na zaga do Red Bull Bragantino e finalizou no cantinho para ao menos marcar o gol de honra do Santos neste domingo.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 27 de abril de 2025, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público: 7.679 torcedores.



Renda: R$ 348.835,00

Gols: Eduardo Sasha, aos 17 do 2ºT, e Laquintana, aos 37 do 2ºT (Red Bull Bragantino); Deivid Washington, aos 49 do 2ºT (Santos).



Cartões amarelos: Andrés Hurtado, Sasha, Guzmán, Vinicinho (Red Bull Bragantino); Diego Pituca, Rollheiser (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Hyan) e Rollheiser (Luca Meirelles); Gabriel Veron (Deivid Washington), Guilherme (Mateus Xavier) e Tiquinho Soares.



Técnico: César Sampaio.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Laquintana), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Sasha (Pitta).



Técnico: Fernando Seabra.