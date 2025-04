Santos aposta em time 'escalado' por Neymar contra Red Bull Bragantino por triunfo no Nacional

Disposto a colocar um fim ao momento de turbulência que vem norteando o futebol do clube, o Santos deve apostar em um time 'indicado' por Neymar para tentar fazer as pazes com a vitória. Assim, neste domingo, às 20h30, diante do Red Bull Bragantino, a equipe da Baixada conta com a força da Vila Belmiro para somar três pontos e deixar a incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Mesmo fora de combate por força de uma contusão na coxa esquerda, o atacante Neymar acabou ganhando o noticiário para este confronto por um motivo inusitado: divulgou nas redes sociais o time que colocaria em campo caso fosse treinador. E no treino desta sexta-feira, o interino César Sampaio comandou uma atividade repetindo justamente a escalação do atacante.

Pressionado pelo mau início, o treinador interino exigiu bastante de seus comandados aproveitando o fato de o Santos ter a seu favor o mando de campo. Além de ajustes de posicionamento e também correções quanto à movimentação dos atletas, as jogadas de bola parada ganharam atenção especial.

"O Santos vem evoluindo e acho que terminou jogando bem (contra o São Paulo). Vamos trabalhar e bater em cima disso (necessidade de reagir) na competição. O que precisamos corrigir são os momentos de desatenção nas partidas", afirmou o treinador após o clássico.

No esquema que deve ser adotado no Santos, João Schmidt e Diego Pituca ficam encarregados da contenção com Gabriel Verón mais aberto pelo lado direito no lugar de Gabriel Bontempo, que se machucou no treino deste sábado. O argentino Rolheiser divide a armação das jogadas com Verón.

Essa formação, esboçada por Neymar, conta com os atacante Guilherme e Tiquinho Soares na frente. Com o apoio da torcida, a equipe teria um meio-campo forte na marcação e também com criatividade para municiar o setor ofensivo.

Em meio à necessidade de voltar a vencer para iniciar uma escalada na tabela de classificação, César Sampaio conta com três importantes desfalques: Neymar, Soteldo e Barreal. O camisa 10 é quem mais preocupa. Já os dois últimos voltam a ser avaliados na próxima semana com chances de reforçar o time titular.

Nas cinco rodadas disputadas até aqui pelo clube, a equipe santista venceu apenas um compromisso (o Atlético-MG), obteve um empate (Bahia) e sofreu três derrotas (Vasco, Fluminense e São Paulo). Com quatro pontos, a equipe ostenta um aproveitamento de apenas 26%.

Em um momento bem mais tranquilo (o time do interior contabiliza dez pontos), o Bragantino tenta emplacar a sua quarta vitória seguida na competição. O técnico Fernando Seabra deve explorar os avanços dos anfitriões e um ataque veloz deve ser utilizado como resposta à pressão que espera sofrer.

Para o confronto, o goleiro Lucão, titular diante do Cruzeiro, torceu o tornozelo e está fora. Cleiton assume a posição na Vila Belmiro. Fernando, com tendinite no joelho esquerdo e Nathan Mendes (em transição física), também estão fora da partida. Já o atacante Henry Mosquera é dúvida. Poupado do treino desta sexta-feira com dores na coxa direita, ele depende de uma avaliação do departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

SANTOS - Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).