Santa Cruz goleia o Horizonte em casa e lidera Grupo A3 da Série D

O Santa Cruz assumiu a liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe pernambucana goleou o Horizonte, por 4 a 0, no estádio do Arruda, em Recife (PE). Thiago Galhardo, Israel, Willian Júnior e Geovany marcaram os gols da partida, válida pela segunda rodada do torneio.

O Tricolor Pernambucano chegou a seis pontos e assumiu a liderança do Grupo A3, com dois a mais que o América-RN, vice-líder. O Horizonte, por sua vez, amargou a primeira derrota e ocupa a sétima posição da chave, com uma unidade.

Ambos os times voltam a campo no próximo sábado, pela terceira rodada da Série D. O Santa Cruz visita o Santa Cruz de Natal, enquanto o Horizonte recebe o Ferroviário.

VITÓRIA DO TIME DO POVO!!!!!!! Com gols de Thiago Galhardo, Israel, Willian, Júnior e Geovany, o Santa Cruz vence por 4×0 no Arruda! ??? ?: @fotografaevelyn pic.twitter.com/GniOJF9iqz ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 27, 2025

O Santa Cruz abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Thiago Galhardo cobrou pênalti no canto esquerdo e balançou as redes para os donos da casa. Logo depois, aos 18, Israel fez finta pelo lado direito, cortou para o meio e bateu de esquerda no cantinho, sem chances para o goleiro, para ampliar o marcador.

O Tricolor voltou do intervalo com o mesmo ímpeto e, logo aos dois minutos da segunda etapa, alcançou o terceiro gol. Thiaguinho recebeu de Thiago Galhardo na direita e deixou Willian Júnior cara a cara com o goleiro. O meia driblou o arqueiro e rolou para o fundo das redes. Aos 11, veio o quarto tento. Thiaguinho invadiu a área pela esquerda e encontrou Geovany, que driblou o goleiro e bateu para dar números finais à partida.

Veja os demais resultados da Série D deste domingo

Tuna Luso 4 x 2 Trem



Guarany de Bagé 3 x 3 Marcílio Dias



Sousa 0 x 0 Central



Independência-AC 0 x 2 Águia de Marabá



Sergipe 0 x 0 Juazeirense