Sampaio lamenta desfalques de peso no Santos, mas crê em volta por cima: 'Confio nesse elenco'

A segunda derrota seguida do Santos no Brasileirão, a quarta em seis rodadas, acabou de vez com a sintonia da torcida com o elenco. Após levar 2 a 1 do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, muitos jogadores foram vaiados e sobrou críticas até para o interino César Sampaio. O comandante lamentou os desfalques de Neymar e Soteldo, contudo, pregou calma e deu um voto de confiança ao grupo.

"Tínhamos diferenciais técnicos que acabamos perdendo por lesão. E essa equipe jogou junto pela primeira vez apenas", justificou Sampaio. "Mas vamos trabalhar, sou um cara muito positivo e sempre temos algo de melhor a dar, uma possibilidade de reverter e vamos aprender com tudo que estamos errando", afirmou o técnico.

O interino admitiu, contudo, que o time deveu futebol. "Podemos melhorar, contribuir de maneira melhor do que tem feito, porque não está sendo o suficiente. E não foi para isso que fomos contratados. Sabia das atribuições, dos momentos adversos que temos e assumo a responsabilidade e confio nesse elenco", disse. "Se os problemas estão aqui, a solução também está."

Questionado sobre a "fogueira" que assumiu com a dispensa de Pedro Caixinha, Sampaio mostrou-se tranquilo e confiante. "Não quero ser preocupação para o Santos, só ajudar. De coração mesmo, tenho entregado meu melhor diariamente e visto que atletas também estão entregando", defendeu-se.

O técnico usou o vaiado Guilherme - foi artilheiro do Paulistão e destaque na Série B - para se defender e passar uma mensagem de otimismo para os próximos jogos, contra CRB, pela Copa do Brasil, e o Grêmio, no Brasileirão.

"A gente não pode errar, mas nós não somos robôs, que você vai programar para nunca errar, nunca falhar. O Guilherme já contribuiu mais, mas é nesse momento que tem de abraçar o atleta e entender o que tem acontecido. Não só ele, é por todos nós, para nosso melhor estar acima", frisou. "Sabemos o tamanho dessa camisa, a importância desse símbolo no mundo, e isso faz com que tenha de refletir e produzir mais. Essa reflexão que faço e amanhã já estaremos em campo para corrigir esses erros."