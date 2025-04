Salah brilha em conquista do Liverpool após renovação e vibra com a torcida

O Liverpool confirmou neste domingo, com quatro rodadas de antecedência, seu 20° título do Campeonato Inglês após bater o Tottenham, em Anfield, por 5 a 1. O grande destaque da campanha foi o atacante Mohamed Salah. O egípcio, que esteve perto de deixar a equipe, renovou seu contrato no meio da disputa e venceu o seu segundo Campeonato Inglês

Em abril, atleta e clube encerraram uma longa "novela" ao anunciar a extensão de contrato do camisa 11 até junho de 2027. A negociação do vínculo, que terminava ao fim da atual temporada, se arrastou e ele chegou a ser especulado no PSG.

A torcida, apaixonada por Salah, temeu a perda de seu principal craque. Mas o futebol é cíclico, e na vitória de hoje, ao marcar seu gol, o quarto do time, Salah correu para os braços do público, segurou um celular e tirou uma selfie rodeado pelos adeptos que seguravam uma bandeira com sua caricatura.

Nove vezes campeão pelo Liverpool, Salah é o grande nome do ótimo momento vivido pela equipe inglesa nos últimos anos. Ele também foi protagonista nas conquistas da Liga dos Campeões 2018/2019 e no Campeonato Inglês de 2019/2020, quando o time encerrou um jejum de 30 anos.

Com nove temporadas no clube, Salah se consolidou como o terceiro maior artilheiro do Liverpool na história, com 244 bolas na rede. Ele está atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt, que marcaram 339 e 277 gols, respectivamente. O egípcio é o atual artilheiro do campeonato nacional com 28 gols, número que deve aumentar nas próximas quatro rodadas.

"Gostaria de dizer (aos torcedores) que estou muito, muito feliz por estar aqui. Assinei contrato aqui porque acredito que podemos ganhar muitos troféus juntos. Continuem nos apoiando e daremos o nosso melhor, e espero que no futuro ganhemos mais troféus", disse Salah na época da renovação.

O título inglês e os números conquistados na temporada colocam Salah na briga por prêmios individuais. Ele é um dos favoritos a Bola de Ouro, da revista France Football, e ao The Best da Fifa.