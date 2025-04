Corinthians: Romero vê 1° tempo 'muito baixo', cita Dorival e pede reação

O atacante Angel Romero, do Corinthians, classificou o 1° tempo do alvinegro como "muito baixo" em meio à goleada sofrida para o Flamengo, em duelo do Campeonato Brasileiro disputado hoje no Maracanã — os cariocas golearam por 4 a 0. O paraguaio, que citou o futuro técnico Dorival Júnior, falou à TV Globo após a partida.

O que ele falou?

Falhas corintianas. "Foi um 1° tempo muito baixo do nosso time. Eles foram bem superiores no 1° tempo, o jogo passou por aí. Além da tática, a gente se comportou mal, não fizemos o que tínhamos que fazer em um clássico."

Novo comando. "É assumir a responsabilidade, estamos em um time grande. Vamos trabalhar. O Dorival chegou e vamos tentar mudar isso na quarta-feira"

Reação rápida. "Aqui não tem tempo para lamentação: a cada três dias, temos que mostrar porque jogamos no Corinthians. Temos uma quarta-feira pela Copa do Brasil [contra o Novorizontino] e depois o Brasileiro de novo. É reagir rápido. Vamos tentar trabalhar estes dias para melhorar."