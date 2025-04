Ralf Schumacher vê Hamilton travado na Ferrari e alerta: 'Pode até desistir'

O início de Lewis Hamilton na Ferrari segue sendo um dos temas mais debatidos no paddock da Fórmula 1 em 2025. Em entrevista no podcast da Sky Sports Alemanha, o ex-piloto Ralf Schumacher fez duras críticas ao desempenho do heptacampeão e apontou sinais preocupantes sobre o futuro do britânico na categoria.

"Ele simplesmente não consegue controlar o carro", afirmou Ralf. "Falamos muito sobre Lando Norris, mas acho que é quase pior com Lewis. Ele está começando a ficar travado, e isso me preocupa. Sei como é isso, também pilotei."

Hamilton, que trocou a Mercedes pela Ferrari este ano em um projeto ambicioso, ainda não conseguiu emplacar grandes resultados. Seu melhor desempenho até agora foi um modesto quinto lugar no GP do Bahrein. Para Ralf, a situação lembra momentos críticos da carreira de pilotos que perderam a confiança.

"Quando você está lá e começa a ficar sem ajudas, cada vez mais lento Lembremos de Silverstone, no ano passado. Ele chorou com orgulho, disse: ‘Ainda consigo fazer isso’. Agora ele está perdido. Sei disso pela minha própria experiência. Se isso não parar, vai perder a graça."

Em tom ainda mais contundente, Schumacher alertou para a possibilidade de Hamilton decidir abandonar a temporada antes do fim. "Em algum momento, ele acorda de manhã e pensa: ‘Por que ainda estou fazendo isso comigo? Não me divirto mais, não consigo mais lidar. Estou atrapalhando minha equipe’. E realmente vejo isso acontecendo", afirmou.

O ex-piloto foi além e projetou um cenário ainda mais drástico se a situação não melhorar até a pausa de verão. "Se continuar desse jeito, há o risco de ele dizer: ‘Não quero mais fazer isso. Quero viver minha vida agora, tenho 40 anos e sou rico. Não vou fazer isso comigo, não estou desempenhando no nível certo esportivamente. Ele pode até desistir'", opinou.

Ralf ainda comentou a situação interna da Ferrari. "Espero que ele (Hamilton) se encontre logo na equipe. Eles planejaram um grande projeto, mas, nesse momento, estão longe disso. Sobre Charles, o que eu esperava se tornou realidade, mas não imaginava que seria uma diferença tão extrema", completou.

A próxima oportunidade para Hamilton tentar reverter o cenário será no Grande Prêmio de Miami, marcado para o próximo fim de semana, entre os dias 2 e 4 de maio.