Pressionado, Cássio chora após boa atuação pelo Cruzeiro contra o Vasco

O goleiro Cássio teve uma explosão de emoções depois da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, neste domingo, em Uberlândia (MG). Destaque em campo, o arqueiro chorou após o apito final da partida válida pelo Brasileirão 2025, como reflexo pela pressão que tem passado no time mineiro.

Contratado no ano passado, Cássio chegou ao Cruzeiro como uma referência, mas passou por altos e baixos principalmente em 2025, ao lado de toda a equipe, que está longe de convencer o torcedor.

"Acho que, em primeiro lugar, Glória a Deus por tudo, Ele te dá forças nos momentos mais difíceis. Quero agradecer à minha esposa, à minha família, a todo mundo. A gente é ser humano, erra, acerta, mas não por falta de vontade. Nunca fui de me omitir", disse Cássio, em entrevista à TV Record.

O goleiro criticou algumas cobranças que recebeu neste período complicado. "A gente vive um momento em que as pessoas querem humilhar os outros. O ser humano está ficando mais doente em todos os sentidos. O choro é nesse sentido. Tenho que agradecer a todos, ao Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeir0). Feliz pela vitória, a gente deu uma boa resposta, temos um time de homens, de gente comprometida. É agradecer por todas as mensagens. Nesse momento, você vê quem são os seus amigos", encerrou Cássio.