Campeão da Copa do BR tem prêmio 10x maior que Barça por título contra Real

O Barcelona conquistou a Copa do Rei sobre o Real Madrid, mas receberá uma premiação modesta, especialmente se comparado às cifras da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O Barça deve embolsar aproximadamente 1,2 milhão de euros pelo título, cerca de R$ 7,76 milhões. A premiação é apenas pela vitória na final, sem contar valores por participação — 660 mil euros (R$ 4,2 milhões) para os times da primeira divisão — e bilheteria. O vice-campeão ganha cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,5 milhões).

O valor é cerca de dez vezes menos do que a premiação do campeão da Copa do Brasil. O time receberá R$ 77,1 milhões apenas pelo triunfo na decisão. Uma equipe que dispute todas as fases da competição nacional, por exemplo, pode embolsar R$ 101 milhões.

Veja a premiação da Copa do Brasil:

1ª fase - R$ 1.543.500 (Clubes da Série A) | R$ 1.378.125 (clubes da Série B) | R$ 830 mil (outros clubes)

2ª fase - R$ 1.874.250 (Clubes da Série A) | R$ 1.543.500 (Clubes da Série B) | R$ 1 milhão (outros clubes)

3ª fase - R$ 2.315.250

Oitavas - R$ 3.638.250

Quartas - R$ 4.740.750

Semifinal - R$ 9.922.500

Vice-campeão - R$ 33 milhões

Campeão - R$ 77,1 milhões

Diferentemente da Copa do Brasil, a Copa do Rei tradicionalmente possui uma premiação modesta. As principais equipes, inclusive, optam por escalar seus reservas em grande parte do torneio.

Por outro lado, os europeus ganham 18,62 milhões de euros (R$ 120,5 milhões) apenas por disputar da fase de liga da Champions. Ao todo, a Uefa distribuirá 2,46 bilhões de euros (R$ 15,9 bi) nesta edição.

Veja a premiação da Liga dos Campeões:

Premiação geral a times da pré-Champions: 30 milhões de euros (R$ 194 milhões)

Participação na fase de grupos: 18,62 milhões de euros (R$ 120,5 milhões)

Classificação às oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 71,1 milhões)

Classificação às quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 80,8 milhões)

Classificação às semifinais: 15 milhões de euros (97 milhões)

Classificação à final: 18,5 milhões de euros (R$ 119,5 milhões)

Campeão: 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões)

Os bônus da Champions