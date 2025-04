Playoffs NBA: Thunder vence e varre os Grizzlies; Warriors e Nuggets empatam suas séries

E os playoffs da NBA segue movimentado. Neste sábado, o Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 117 a 115 com mais uma boa atuação de Shai Gilgeous-Alexander. Foi a quarta vitória da equipe do canadense, que varreu o time de Ja Morant na série por 4 a 0 (131-80 / 118-99 / 114-108 / 117-115).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oklahoma City Thunder (@okcthunder)

Diferentemente do que aconteceu nos últimos três jogos, quando Oklahoma ganhou por uma vantagem considerável, a equipe de Shai enfrentou um duelo equilibrado, apesar de passar a grande maioria do tempo na frente do placar.

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida, com 39 pontos. Os Grizzlies não tiveram o astro Ja Morant, lesionado. Assim, o destaque da equipe foi Scotty Pippen Jr., com um duplo-duplo de 30 pontos e 11 rebotes.

Agora, o Oklahoma City Thunder espera nas semifinais da Conferência Oeste o vencedor do playoff entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que estão empatados em 2 a 2.

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Enquanto o Oklahoma City Thunder espera, o Denver Nuggets venceu o Los Angeles Clippers por 101 a 99 neste sábado, empatando a série pela primeira rodada da Conferência Oeste da NBA. Agora, cada equipe ganhou dois jogos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denver Nuggets (@nuggets)

Os Nuggets dominaram o jogo inteiro, chegando até a abrir 22 pontos de vantagem. Entretanto, a equipe se complicou no último quarto e até perdeu a liderança. Porém, Nikola Jokic e Aaron Gordon apareceram e garantiram a vitória.

Jokic, por sua vez, teve mais uma grande atuação. O sérvio marcou mais um duplo-duplo com 36 pontos e incríveis 21 rebotes. Kawhi Leonard foi o cestinha dos Clippers, com 24 pontos e nove rebotes.

As equipes voltam a se enfrentar pelo Jogo 5 da série, com mando dos Nuggets. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 23h (de Brasília).

Golden State Warriors x Houston Rockets

Outra equipe a empatar sua série neste sábado foi o Golden State Warriors. A franquia de Stephen Curry venceu o Houston Rockets neste sábado por 104 a 93, igualando o playoff em 2 a 2.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Golden State Warriors (@warriors)

Os Warriors passaram os dois primeiros quartos atrás do placar, mas equilibraram o jogo no terceiro quarto e com pontos importantes de Curry, viraram a partida nos últimos 12 minutos.

Curry, por sua vez, fez 36 pontos e deu nove assistências, sendo o principal destaque de Golden State Warriors. No lado dos Rockets, Fred VanVleet marcou 17 pontos.

No Jogo 5 da série, o mando voltará para Houston. A partida acontece nesta segunda-feira, às 23h.

Veja outro resultado dos playoffs da NBA neste sábado:

Miami Heat (0) 87 x 124 (3) Cleveland Cavaliers